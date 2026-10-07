Обвинения ВСУ и "благодарность" врагу: россияне готовят масштабную ИПСО в Олешках

Напомним, недавно украинские военные во второй раз доставили гуманитарную помощь в оккупированные Олешки. Местным жителям передали около 4 тонн продуктов, медикаментов и детских наборов.

Отметим, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что из-за острой нехватки пищи, воды и лекарств жители оккупированных Олешек вынуждены покидать город.

По его словам, люди выезжают на велосипедах и мопедах или идут пешком, подвергаясь опасности. В то же время организованная эвакуация гражданских остается заблокированной, несмотря на призывы ЕС обеспечить безопасный выезд из города.