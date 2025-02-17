Звинувачення на адресу "Тихохода" були безпідставними, розслідування завершено

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко з посиланням на відповіді, отримані на його депутатський запит, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "24 каналу".

Таких висновків дійшли військова служба правопорядку та дисциплінарна комісія командування Сухопутних військ, які проводили розслідування.

"Розслідування показало, що, по-перше, розмова (записана на аудіо, оприлюдненому бійцями "Асгарду", - ред.) відбувалася не на військовому об’єкті, а у сховищі цивільного об’єкту, куди має доступ будь-яка цивільна людина. Конфлікт стався на побутовому ґрунті. По-друге, ролик був змонтований. По-третє, держслужбовець Дмітрієв у той момент знаходився не на службі, а приїхав до військового підрозділу у свій вихідний з’ясувати, що бійцям потрібно для ще кращого забезпечення виконання завдань. Накази він не роздавав", - повідомив Федієнко.

Факти приниження військовослужбовців в ході розслідування також не були доведені, наголосив народний депутат. При цьому комісія констатувала порушення Дмітрієвим етики.

"Дмітрієв порушив правила етичної поведінки (вживанням ненормативної лексики, - ред.) і те, що спілкування відбувалось не на державній мові. Але в тому самому висновку сказано, що це було не під час виконання ним державної служби", - зазначив Федієнко.

Водночас з’ясувалося, що конфлікт був навмисно спровокований деякими бійцями "Асгарду", які мали намір перейти до іншого підрозділу і планували використати для цього аудіозапис розмови з Дмітрієвим, повідомив Олександр Федієнко.

Народний депутат вважає, що інформаційна атака була спрямована не стільки проти "Тихохода", скільки проти нього як автора законопроєкту про кібербезпеку.

"Оскільки в конфлікті досить часто чіпали мене, я дослідив це питання. І зрозумів, що атака більшою частиною була спрямована не стільки на Олександра, скільки на мене. Хлопці спровокували цей конфлікт і скористалися ним, коли я зареєстрував законопроєкт з питань інформаційної безпеки, кібербезпеки. Ну, а далі хейтери, лідери суспільної думки, блогери підхопили цю історію і, навіть не аналізуючи, не розбираючись в деталях, почали просто перепощувати те, що написав один з військовослужбовців", - наголосив Федієнко.

За словами Федієнка, відповіді щодо результатів службового розслідування надано за підписами т.в.о Головнокомандувача генерал-лейтенанта Анатолія Баргілевича, Командувача сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого, командира військової частини, де служили військовослужбовці, начальника ВСП та інших, хто проводив розслідування.

Як відомо, кілька місяців тому група бійців підрозділу "Асгард" оприлюднила відео, в якому звинуватила Олександра "Тихохода" Дмітрієва в тому, що він, цивільна людина, перебуваючи на режимному об’єкті, роздавав накази і принижував військовослужбовців. В якості доказу було додано змонтований аудіозапис, який був записаний у прихований спосіб і складався з декількох окремих частин.