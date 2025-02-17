Обвинения в адрес "Тихохода" были безосновательными, расследование завершено

Большинство обвинений бойцов подразделения "Асгард" в адрес координатора проекта "Глаза" Александра "Тихохода" Дмитриева не имели под собой оснований, кроме факта использования нецензурной лексики.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко со ссылкой на ответы, полученные на его депутатский запрос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "24 канала".

К таким выводам пришли военная служба правопорядка и дисциплинарная комиссия командования Сухопутных войск, которые проводили расследование.

"Расследование показало, что, во-первых, разговор (записанный на аудио, обнародованном бойцами "Асгарда", - ред.) происходил не на военном объекте, а в хранилище гражданского объекта, куда имеет доступ любой гражданский человек. Конфликт произошел на бытовой почве. Во-вторых, ролик был смонтирован. В-третьих, госслужащий Дмитриев в тот момент находился не на службе, а приехал в воинское подразделение в свой выходной выяснить, что бойцам нужно для еще лучшего обеспечения выполнения задач. Приказы он не раздавал", - сообщил Федиенко.

Факты унижения военнослужащих в ходе расследования также не были доказаны, подчеркнул народный депутат. При этом комиссия констатировала нарушение Дмитриевым этики.

"Дмитриев нарушил правила этического поведения (употреблением ненормативной лексики, - ред.) и то, что общение происходило не на государственном языке. Но в том же заключении сказано, что это было не во время выполнения им государственной службы", - отметил Федиенко.

В то же время выяснилось, что конфликт был намеренно спровоцирован некоторыми бойцами "Асгарда", которые намеревались перейти в другое подразделение и планировали использовать для этого аудиозапись разговора с Дмитриевым, сообщил Александр Федиенко.

Народный депутат считает, что информационная атака была направлена не столько против "Тихохода", сколько против него как автора законопроекта о кибербезопасности.

"Поскольку в конфликте достаточно часто трогали меня, я исследовал этот вопрос. И понял, что атака большей частью была направлена не столько на Александра, сколько на меня. Ребята спровоцировали этот конфликт и воспользовались им, когда я зарегистрировал законопроект по вопросам информационной безопасности, кибербезопасности. Ну, а дальше хейтеры, лидеры общественного мнения, блогеры подхватили эту историю и, даже не анализируя, не разбираясь в деталях, начали просто перепостить то, что написал один из военнослужащих", - подчеркнул Федиенко.

По словам Федиенко, ответы о результатах служебного расследования предоставлены за подписями и.о. Главнокомандующего генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича, Командующего сухопутных войск генерал-майора Михаила Драпатого, командира воинской части, где служили военнослужащие, начальника ВСП и других, кто проводил расследование.

Как известно, несколько месяцев назад группа бойцов подразделения "Асгард" обнародовала видео, в котором обвинила Александра "Тихохода" Дмитриева в том, что он, гражданский человек, находясь на режимном объекте, раздавал приказы и унижал военнослужащих. В качестве доказательства была приложена смонтированная аудиозапись, которая была записана скрытым способом и состояла из нескольких отдельных частей.