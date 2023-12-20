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Звільняють робітників та закривають шахти. Окупанти нищать вугільну промисловість в Україні

Україна, Середа 20 грудня 2023 17:11
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Звільняють робітників та закривають шахти. Окупанти нищать вугільну промисловість в Україні Фото: окупанти нищать вугільну промисловість в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни нищать місцеву промисловість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, окупанти закривають шахти як нерентабельні та не виплачують заборгованість з заробітної плати шахтарям.

"Наразі загальний борг перед працівниками складає понад 200 млн рублів", - пояснили в ЦНС.

В центрі повідомили, що лише за 2023 рік з шахт звільнили 1,2 тисячі гірників, що понад 10% від їх загальної кількості.

"Більшість шахт в захопленому регіоні перебувають в простої", - додали в ЦНС.

Нагадаємо, наприкінці листопада ми повідомляли, що російських загарбників не турбує фінансування шахт на тимчасово окупованій Луганській області.

Водночас партизани повідомили, що окупанти мобілізують шахтарів у Луганській області.

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