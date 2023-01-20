"Звільніть леопардів". У Берліні пройшли мітинги за постачання танків Україні

У п'ятницю ввечері, 20 січня, на вулиці Берліна вийшли люди на протест за те, щоб німецька влада передала танки Leopard 2 Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Мітингувальники тримають плакати з написом "Звільніть леопардів" із вимогою передати танки української армії.

Невеликі тисячі протестантів мають збиратися під Bundestag Building в Berlin проти німецького уряду в виконанні України з леопардськими танками. https://t.co/aL4J0Nv2ih pic.twitter.com/XezqSAH6N0 — NOËL (@NOELreports) January 20, 2023

Німеччина стикається зі зростаючим тиском із вимогою надати Києву танки, але на сьогоднішніх переговорах за участю десятків західних союзників Німеччина ще не взяла на себе зобов'язання зробити це.

A "Free the Leopards!" протест у front of the German Chancellery є Defense Ministers Meet в Ramstein Air Base. pic.twitter.com/vm0Jj3eaad — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) January 20, 2023

На країну також чиниться тиск, щоб дозволити іншим країнам надати Україні свої власні танки Leopard.

Free the Leopards! @German Chancellery pic.twitter.com/thGJS8GcQO — Anastasia Mgaloblishvili (@tasomga) January 20, 2023

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішня зустріч "Рамштайну" зміцнить стійкість України, проте ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків.

Крім того, раніше голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповів, що допоможе Україні звільнити якнайбільше територій цього року.

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