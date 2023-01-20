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"Звільніть леопардів". У Берліні пройшли мітинги за постачання танків Україні

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Берлін, П'ятниця 20 січня 2023 22:56
"Звільніть леопардів". У Берліні пройшли мітинги за постачання танків Україні Фото: У Берліні пройшли мітинги за постачання танків Україні (twitter.com/BenjAlvarez1)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю ввечері, 20 січня, на вулиці Берліна вийшли люди на протест за те, щоб німецька влада передала танки Leopard 2 Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Мітингувальники тримають плакати з написом "Звільніть леопардів" із вимогою передати танки української армії.

Німеччина стикається зі зростаючим тиском із вимогою надати Києву танки, але на сьогоднішніх переговорах за участю десятків західних союзників Німеччина ще не взяла на себе зобов'язання зробити це.

На країну також чиниться тиск, щоб дозволити іншим країнам надати Україні свої власні танки Leopard.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішня зустріч "Рамштайну" зміцнить стійкість України, проте ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків.

Крім того, раніше голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповів, що допоможе Україні звільнити якнайбільше територій цього року.

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