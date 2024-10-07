Звільнили військових з полону: Третя штурмова відбила у росіян позиції у Харківській області

Як розповіли у бригаді, їх бійці атакували противника, та ліквідували ДРГ. А результатом цих боїв є не лише відбиті у ворога території, а й звільнення полонених.

"Це військовослужбовці приданих сил, і серед них: кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу", - сказано у повідомленні.

Бійцям Третьої штурмової вдалось не тільки відкинути ворога, а і стабілізувати положення сил бригади на займаній ділянці фронту.