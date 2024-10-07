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Звільнили військових з полону: Третя штурмова відбила у росіян позиції у Харківській області

Ілюстративне фото: Третя штурмова відбила позиції у Харківській області та звільнила полонених (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Бійці Третьої штурмової бригади провели успішний наступ у Харківській області. Було відбито території та звільнено українських військових з полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Третьої штурмової.

Як розповіли у бригаді, їх бійці атакували противника, та ліквідували ДРГ. А результатом цих боїв є не лише відбиті у ворога території, а й звільнення полонених.

"Це військовослужбовці приданих сил, і серед них: кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу", - сказано у повідомленні.

Бійцям Третьої штурмової вдалось не тільки відкинути ворога, а і стабілізувати положення сил бригади на займаній ділянці фронту.

Що передувало

Наприкінці серпня Третя штурмова бригада провела контрнаступальні операції в Харківській області. Завдяки цьому українським військам вдалося просунутися майже на 2 квадратні кілометри вглиб оборони противника. Бригада захопила батальйонний район оборони та кілька взводних і ротних опорних пунктів окупантів.

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький зазначив, що ці дії відвернули увагу російських військових від напрямку Макіївки.

Нещодавно українські військові захопили окопи й зняли ворожу рацію зі вбитого окупанта. Також під час зачистки було знайдено живого росіянина, який просив не вбивати та розповів все про свій особовий склад

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