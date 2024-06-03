Звільнення Углави з НАБУ може спричинити напруження у відносинах зі США, - експерт

Наприкінці травня у НАБУ відсторонили першого заступника директора Гізо Углаву від виконання обов’язків. Цей крок може спричинити важкі наслідки не лише для системи антикорупційних органів.

Про це заявив політолог Євген Магда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Углава дев’ять років посідав місце першого заступника директора НАБУ. Цілком вірогідно, що його просували та підтримували американці, які були кураторами створення в Україні антикорупційної системи. Фактично він стояв біля витоків створення відомства", - зазначив експерт.

За його словами, протягом дев’яти років його неодноразово намагалися похитнути, проте марно.

"Формат нинішнього відсторонення нагадує спецоперацію, за якою можуть стояти зовнішні сили, зокрема, Росія, для якої розвалити Україну зсередини – очевидна мета", - зауважив експерт.

Він також зазначив, що у травні 2024 року відсторонення Углави дивним чином співпало з візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, де шеф американської дипломатії закликав більш активно боротися з корупцією.

"І тут Углаву показово відсувають вбік, демонструючи, що побажання Вашингтону для Києва нічого не варті", - написав він.