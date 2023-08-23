Звільнення Роботиного змінить розклади на Запорізькому напрямку, - експерт

Експерти вважають, що звільнення Роботиного змінить весь розклад на цій ділянці фронту. Адже тутешні укріплення залишаються головною перепоною на шляху до другої лінії оборони росіян.

Повільне просування наших військ в районі Роботиного військовий експерт Владислав Селезньов пов'язує з високою щільністю мін. Проте зачистити місцевість необхідно, адже це ключовий укріпрайон на відрізку між Горіховим та окупованим Токмаком. А вже за ним відкриваються дороги на Бердянськ та Мелітополь.

"Є так званий трикутник, місія якого - закрити підходи та сухопутний коридор до Криму. Це трикутник між містами Василівка, Токмак та Мелітополь. І коли українська армія прорветься на Токмак, вся захисна мережа росіян може серйозно порушитися", - сказав він.

При цьому до виходу на Токмак слід пройти Новопрокопівку, Ільченкове, Солодку Балку та Червоногірку. А це вже друга лінія оборони, на якій, ймовірно, щільність мінних полів значно нижча.

Звільнення Роботиного

Вчора заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що українські військові з боєм увійшли в село Роботине та організували евакуацію мирних мешканців. При цьому про повну деокупацію села поки не повідомлялося.

Зазначимо, що Роботине знаходиться за 80 км від Запоріжжя, за 20 км від адміністративного центру громади в Токмаку та за 30 км від районного центру в Пологах.

Село є одним із ключових укріпрайонів окупантів на відрізку між підконтрольним Оріховим та окупованим Токмаком, який вони перетворили на фортецю на шляху до ще одного важливого вузла - Мелітополя.

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