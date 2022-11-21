Звільнення правого берега Дніпра вплинуло на тактику російської авіації, - Ігнат

Звільнення Херсонської області змінило тактику застосування російської авіації, оскільки було деокуповано аеродром у Чорнобаївці, де розміщувалася армійська авіація, гелікоптери противника, зазначив Ігнат.

"Ці гелікоптери потрібно кудись перемістити. Є Джанкой, є ще чотири летовища в Криму, які використовує ворог... Противник трохи більше часу витрачатиме на підліт. Так само аеродром Чаплинка... Мінус два аеродроми - це для нас тільки позитив", - пояснив він.

Водночас речник Повітряних сил України зауважив, що для авіації відстань особливого значення не має. Якщо говорити про винищувачі, то підлітний час дещо зміниться. Він нагадав, що для бойових вильотів ворог використовує близько 40 аеродромів - на території РФ, Білорусі і тимчасово окупованого Криму.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати найближчим часом "бавовну" в Криму, Ігнат зазначив, що всі чекають і люблять, коли "вони курять". Проте Україна насамперед чекає від міжнародних партнерів далекобійне озброєння, додав Ігнат і наголосив, що йдеться лише про повернення українських земель.