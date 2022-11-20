Повітряні сили оцінили ймовірність широкого наступу РФ на тлі ракетних атак

Окупанти завдають масовані ракетні атаки, аби схилити Україну до переговорів на своїх умовах. Попри тяжкі бої на Донбасі про новий широкий наступ ворога не йдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Перша причина (ракетних атак - ред.) - вони хочуть нас перемогти. Зрозуміло, що хочуть поставити певні умови, хочуть схилити до переговорів", - каже Ігнат.

Він наголосив, єдині наступальні дії ворога, за його словами, наразі ведуться на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"Про наступ такий відчутний говорити зараз, мабуть, зарано. Але ми бачимо, що на Донбасі відбуваються серйозні бойові дії. Дещо лінія стабілізувалася. Зараз лінія бойових зіткнень - все-таки річка Дніпро. Про те, що наступальні дії ведуться противником і на Бахмутському, і на Авдіївському напрямку - це зрозуміло. Чи може бути більш широкий наступ - покаже час. Зрозуміло, що вигнано ті резерви, які у них були на південному фронті. Їх противник очевидно перекидає на східний напрямок. Так само як і деякі озброєння з території Білорусі", - пояснив Ігнат.

Масовані ракетні атаки РФ по Україні

Нагадаємо, 15 листопада РФ завдала наймасованішого удару по енергетичній інфраструктурі країни з початку повномасштабної війни. Ворог випустив Україною 96 крилатих ракет, з яких 75 вдалося збити.

При цьому вже через день росіяни знов почали масовано бити по Україні.

У Пентагони вважають, що таким чином окупанти хочуть перевантажити та виснажити запаси української ППО.

Українські військові ж вчергове закликали громадян утриматися від поширення повідомлень про вибухи чи роботу української ППО до офіційних коментарів.

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