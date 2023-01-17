ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Звільнення працівників та підвищення зарплат: які плани бізнесу на найближчі 12 місяців

Новость на русском →
Україна, Вівторок 17 січня 2023 11:19
Звільнення працівників та підвищення зарплат: які плани бізнесу на найближчі 12 місяців Фото: підприємці будуть змушені підвищити зарплати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств у найближчі 12 місяців очікують скорочення кількості працівників. Водночас будуть змушені підняти зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за IV квартал 2022 року.

Очікування щодо скорочень дещо покращилися: баланс відповідей - "мінус" 20,1% (у ІІI кварталі 2022 року - "мінус" 25,5%).

Звільнення працівників та підвищення зарплат: які плани бізнесу на найближчі 12 місяців

Зменшення кількості працівників очікують респонденти підприємств усіх видів діяльності. Найпесимістичніші оцінки в підприємств добувної промисловості, транспорту та зв’язку, а також сільського господарства (баланс відповідей "мінус" 40,0%, "мінус" 28,9% і "мінус" 26,1% відповідно).

Другий квартал поспіль респонденти очікують зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей - 39,0% (у ІІІ кварталі 2022 року - 33,5%).

Звільнення працівників та підвищення зарплат: які плани бізнесу на найближчі 12 місяців

Найвищі очікування у підприємств торгівлі та уу великих підприємств. Найнижчі очікування у підприємств добувної промисловості та у малих підприємств.

Чергове опитування НБУ було проведено з 31 жовтня до 30 листопада 2022 року. В опитуванні взяли участь 637 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 23,3%. Інфляційні настрої бізнесу покращали.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Зарплата в Україні
NEWS
Майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати Росії в Україні
DAILY
Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ