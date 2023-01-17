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Увольнения сотрудников и повышение зарплат: каковы планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев

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Украина, Вторник 17 января 2023 11:19
Увольнения сотрудников и повышение зарплат: каковы планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев Фото: предприниматели будут вынуждены повысить зарплаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий в ближайшие 12 месяцев ожидают сокращения численности работников. В то же время, будут вынуждены поднять зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за IV квартал 2022 года.

Ожидания сокращений несколько улучшились: баланс ответов - "минус" 20,1% (в III квартале 2022 года - "минус" 25,5%).

Увольнения сотрудников и повышение зарплат: каковы планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев

Сокращение численности работников ожидают респонденты предприятий всех видов деятельности. Самые пессимистические оценки у предприятий добывающей промышленности, транспорта и связи, а также сельского хозяйства (баланс ответов "минус" 40,0%, "минус" 28,9% и "минус" 26,1% соответственно).

Второй квартал подряд респонденты ожидают роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов - 39,0% (в ІІІ квартале 2022 года - 33,5%).

Увольнения сотрудников и повышение зарплат: каковы планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев

Самые высокие ожидания у предприятий торговли и у крупных предприятий. Самые низкие ожидания у предприятий добывающей промышленности и малых предприятий.

Очередной опрос НБУ был проведен с 31 октября по 30 ноября 2022 года. В опросе приняло участие 637 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Напомним, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в последующие 12 месяцев на уровне 23,3%. Инфляционные настроения бизнеса улучшились.

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