Звільнення під час відпустки або лікарняного: адвокат пояснив правила під час війни

Коли можуть звільнити під час лікарняного

Як пояснив адвокат, у мирний час загальним правилом була заборона звільняти працівника з ініціативи роботодавця під час тимчасової непрацездатності або відпустки. Однак під час воєнного стану законодавство передбачає виняток.

Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" дозволяє роботодавцю звільняти працівників у такі періоди, якщо для цього є передбачені законом підстави.

Наприклад, ідеться про скорочення чисельності або штату працівників, систематичне невиконання трудових обов’язків чи інші підстави, визначені Кодексом законів про працю.

Водночас, якщо дата звільнення припадає на період тимчасової непрацездатності, датою звільнення має бути перший робочий день після закінчення лікарняного.

Чи діють такі самі правила під час відпустки

Аналогічний підхід застосовується до звичайної відпустки: під час воєнного стану роботодавець може звільнити працівника з власної ініціативи, якщо має законні підстави. Датою звільнення в такому разі буде перший робочий день після закінчення відпустки.

Виняток становлять, зокрема, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами й відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Шиков наголошує, що можливість звільнення під час лікарняного чи відпустки не означає, що роботодавець може припинити трудові відносини без дотримання вимог закону.

Наприклад, у разі скорочення штату роботодавець має виконати встановлену процедуру. Якщо ж причиною звільнення є порушення трудової дисципліни, необхідно мати відповідні докази та дотриматися передбаченого законом порядку.

Що робити, якщо звільнення здається незаконним

Насамперед працівникові варто отримати копію наказу про звільнення та з’ясувати, на якій підставі роботодавець припинив трудові відносини.

Якщо законних підстав не було або процедуру порушили, працівник може оскаржити звільнення в суді. Зокрема, він може вимагати поновлення на роботі, виплати середнього заробітку за час вимушеного прогулу та, за наявності підстав, відшкодування моральної шкоди.