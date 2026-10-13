Увольнение во время отпуска или больничного: адвокат объяснил правила во время войны

Когда могут уволить во время больничного

Как пояснил адвокат, в мирное время общим правилом было запрещено увольнять работника по инициативе работодателя во время временной нетрудоспособности или отпуска. Однако во время военного положения законодательство предусматривает исключение.

Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" позволяет работодателю увольнять работников в такие периоды, если для этого есть предусмотренные законом основания.

Например, речь идет о сокращении численности или штата работников, систематическом невыполнении трудовых обязанностей или других основаниях, определенных Кодексом законов о труде.

В то же время, если дата увольнения приходится на период временной нетрудоспособности, датой увольнения должен быть первый рабочий день после окончания больничного.

Действуют ли такие же правила во время отпуска

Аналогичный подход применяется к обычному отпуску: во время военного положения работодатель может уволить работника по собственной инициативе, если имеет законные основания. Датой увольнения будет первый рабочий день после окончания отпуска.

Исключение составляют, в частности, отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Шиков отмечает, что возможность увольнения во время больничного или отпуска не означает, что работодатель может прекратить трудовые отношения без соблюдения требований закона.

К примеру, в случае сокращения штата работодатель должен выполнить установленную процедуру. Если же причиной увольнения является нарушение трудовой дисциплины, необходимо иметь соответствующие доказательства и соблюсти предусмотренный законом порядок.

Что делать, если увольнение кажется незаконным

Прежде всего, работнику следует получить копию приказа об увольнении и выяснить, на каком основании работодатель прекратил трудовые отношения.

Если законных оснований не было или процедуру нарушили, работник может оспорить увольнение в суде. В частности, он может потребовать возобновления на работе, выплаты среднего заработка за время вынужденного прогула и при наличии оснований возмещения морального вреда.