Звільнення Лиману за 72 години та блокування росіян на півдні: карти боїв на ранок

Східна Україна (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

За даними карт, українські сили, ймовірно, візьмуть або оточать Лиман протягом наступних 72 годин. Російські війська продовжують відступати від міста в Донецькій області.

Повідомляється, що війська РФ все ще контролюють Лиман, але відійшли зі своїх позицій у Дробишевому (приблизно 6 км на північний захід від Лиману) і Ямполі (приблизно 13 км на південний схід від Лиману).

Припускається, що окупанти наразі контролюють одну дорогу з Лиману на Торське, тоді як ЗСУ перекрили дорогу Дробишеве-Торське в районі Ставок.

Ймовірно, українська артилерія завдає ударів по відступаючим російським військам біля Торського. Аналітики повідомляють, що ЗСУ форсували річку Сіверський Донець у Дронівці і зараз діють у лісах на південь від Кремінної.

Зазначено, що російські дані про направлення до Лиманського району підкріплення суперечливі, хоч і повідомляється, що частина військових, що прибувають, - новоомобілізовані.

Тим часом ISW повідомляє, що ЗСУ продовжують поступово просуватися навколо Куп’янська на східному березі річки Оскіл. Аналітики звертають увагу, український Генштаб повідомив, що російські війська обстріляли Петропавлівку (за сім кілометрів на схід від Куп’янська), тож це може свідчити про те, що ЗСУ діють в цій площі.

Разом з тим у Луганській області російські війська продовжують зазнавати втрат через удари HIMARS, зокрема, під Алчевськом на заводі, де окупанти організували базу.

Донецька область

Російські війська продовжують наземні атаки в Донецькій області, але не досягають територіальних здобутків. Обстріли й далі тривають по всій лінії фронту.

Тим часом українські війська відбили російські наземні атаки в районі Бахмута та Веселої Долини (6 км на південний схід від Бахмута), Зайцевого (8 км на південний схід від Бахмута), Одрадівки (9 км на південь від Бахмута) та Майорська (20 км на південь від Бахмута).

Південь

На південному фронті українські війська продовжують примушувати окупантів обороняти свої позиції. Зокрема, російські окупанти намагаються відновити мостові переправи через Дніпро та стягувати до Херсона додаткові сили.

Так, війська РФ намагаються відновити роботу Антонівського мосту та завозять на міст додаткові будівельні матеріали та ремонтну техніку.

Відзначено проведення неуточнених "успішних дій ЗСУ в районі Давидового Броду". Вказано, що українські сили "подавили російський опорний пункт", а це може означати, що наші бійці здійснили наземну атаку в цьому районі, або ж завдали щільного удару по росіянах.

Наразі виділяють дві зони кінетичної активності: на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської області та навколо українського плацдарму над річкою Інгулець.