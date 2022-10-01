Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро

Восточная Украина (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

По данным карт, украинские силы, вероятно, возьмут или окружат Лиман в течение следующих 72 часов. Российские войска продолжают отступать от города Донецкой области.

Сообщается, что войска РФ все еще контролируют Лиман, но отошли со своих позиций в Дробышево (около 6 км к северо-западу от Лимана) и Ямполе (около 13 км к юго-востоку от Лимана).

Предполагается, что оккупанты сейчас контролируют одну дорогу из Лимана на Торское, тогда как ВСУ перекрыли дорогу Дробышево-Торское в районе Ставок.

Вероятно, украинская артиллерия наносит удары по отступающим российским войскам возле Торского. Аналитики сообщают, что ВСУ форсировали реку Северский Донец в Дроновке и сейчас действуют в лесах к югу от Кременной.

Отмечено, что российские данные о направлении в Лиманский район подкрепления противоречивы, хотя и сообщается, что часть прибывающих военных - новоомобилизованные.

Тем временем ISW сообщает, что ВСУ продолжают постепенно продвигаться вокруг Купянска на восточном берегу реки Оскол. Аналитики обращают внимание, украинский Генштаб сообщил, что российские войска обстреляли Петропавловку (в семи километрах восточнее Купянска), так что это может свидетельствовать о том, что ВСУ действуют в этой площади.

Вместе с тем в Луганской области российские войска продолжают нести потери из-за ударов HIMARS, в частности, под Алчевском на заводе, где оккупанты организовали базу.

Донецкая область

Российские войска продолжают наземные атаки в Донецкой области, но не достигают территориальных достижений. Обстрелы продолжаются по всей линии фронта.

Тем временем украинские войска отразили российские наземные атаки в районе Бахмута и Веселой Долины (6 км к юго-востоку от Бахмута), Зайцева (8 км к юго-востоку от Бахмута), Одрадовки (9 км к югу от Бахмута) и Майорска (20 км к от Бахмута).

Юг

На южном фронте украинские войска продолжают принуждать оккупантов оборонять свои позиции. В частности, российские оккупанты пытаются восстановить мостовые переправы через Днепр и стягивать в Херсон дополнительные силы.

Так, войска РФ пытаются возобновить работу Антоновского моста и завозят на мост дополнительные строительные материалы и ремонтную технику.

Отмечено проведение неуточненных "успешных действий ВСУ в районе Давидова Брода". Указано, что украинские силы "подавили российский опорный пункт", а это может означать, что наши бойцы совершили наземную атаку в этом районе, либо нанесли плотный удар по россиянам.

В настоящее время выделяют две зоны кинетической активности: к югу от границы Херсонской и Днепропетровской области и вокруг украинского плацдарма над рекой Ингулец.