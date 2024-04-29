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Звільнення колаборантів з роботи: у Раді пояснили механізм нового закону

Фот: колаборантів звільнятимуть з роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Прийнятий Верховною радою закон надає додаткові підстави звільняти робітників за колабораціонізм на підприємствах критичної інфраструктури.

Про це сказав член Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради.

"В умовах війни необхідно створювати нові рамки для того, щоб роботодавці могли забезпечувати безпеку підприємства, особливо це актуально для підприємств критичної інфраструктури", - сказав він.

За його словами, в законі прописали такі умови, за яких Кабмін зможе розробити правила звільнення роботодавцем осіб, якщо розслідування виявило факти, що можуть зашкодити підприємству чи країні. Передбачено, що звільнення колаборантів може відбуватися виключно за згодою профспілок.

Звільнення колаборантів

Нагадаємо, 25 квітня Верховна рада ухвалила проект закону №7731, яким вносяться зміни до Кодексу законів про працю України.

Законом вводиться обов’язкове введення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для держави та об’єктах критичної інфраструктури.

Ці правила передбачатимуть надання працівниками інформації про наявні у них зв’язки з фізичними особами на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України, а також зобов'язання працівників не розголошувати інформацію з обмеженим доступом.

Крім того, закон дає роботодавцю право звільняти працівників за "невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку".

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