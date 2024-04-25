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В Україні ввели додаткові підстави для звільнення з роботи

Україна, Четвер 25 квітня 2024 13:34
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В Україні ввели додаткові підстави для звільнення з роботи Фото: Рада ухвалила закон про нові підстави для звільнення з роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада внесла зміни до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ірину Геращенко в Telegram.

Як зазначила депутат, нова підстава для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця - набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі або іншого покарання, що виключає продовження роботи, або що призвело до втрати довіри роботодавця до нього.

Також вносяться застереження до правил внутрішнього трудового розпорядку стосовно дій або бездіяльності працівника, що можуть сприяти державі-агресору.

Крім того, додаються нові підстави:

  • - Дії працівника, які можуть сприяти державі-агресору, на об'єктах стратегічного значення.
  • - Невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Геращенко висловила жаль, що не були враховані правки до другого читання, "які захищали працівника від свавілля роботодавця під приводом "невиконання внутрішніх правил", під які можна підвести будь-які дії".

Нагадаємо, Мінекономіки підготувало проект нового Трудового кодексу, який полегшує звільнення з роботи. Згідно з проектом, роботодавець має право з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником у випадку його відмови від зміни трудового договору, а також з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру.

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