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Звільнення голови ДСНС і атака дронів на Крим: новини за 25 серпня

Субота 26 серпня 2023 08:25
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Звільнення голови ДСНС і атака дронів на Крим: новини за 25 серпня Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

Уряд звільнив з посади голову ДСНС. В то й же час росіяни заявляли про чергову атаку дронів на Крим.

РБК-Україна зібрало головні новини за 25 серпня.

Війна РФ проти України

Росія не може перемогти Україну військовим шляхом. У неї є план В, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що українцям слід бути пильними та не допустити подій, на які розраховує Росія за рахунок тих медіа-колаборантів, яких останнім часом фіксують все більше і більше.

У Києві на корупції викрили голову голову військово-лікарської комісії Подільського ТЦК

Чиновника підозрюють у підробці документів про непридатність до військової служби зі зняттям з обліку. Це було підставою для виїзду з України чоловікам призовного віку.

У лютому 2023 року у межах цієї кримінальної справи оголосили підозру голові Оболонської ВЛК та шести лікарям.

Уряд звільнив голову ДСНС

Голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Крука звільнили з посади. Уряд ухвалив відповідне рішення.

Виконання обов’язків голови ДСНС покладено на заступника керівника служби Володимира Демчука.

В Івано-Франківську фіктивно зараховували на службу родичів чиновників і футболістів

ДБР викрило підпільну схему на Прикарпатті. Родичів посадовців і футболістів брали на "службу" до підрозділів ТЦК.

Фактично "новобранці" не проходили службу. Деякі з них брали участь у футбольних матчах, до того ж отримували від держави гроші.

США прискорять надання дозволів іншим країнам на передачу F-16 Україні

Президент США Джо Байден і президент Володимир Зеленський провели телефону розмову, під час якої обговорили початок підготовки українських пілотів-винищувачів та забезпечення прискореного погодження для інших держав на передачу своїх F-16 Україні після завершення навчання для підвищення обороноздатності України.

Фінляндія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

Гельсінкі надішлють українцям військову техніку на суму 94 мільйони євро. Але з міркувань безпеки додаткові подробиці щодо вмісту допомоги, способу та графіку її доставки не оголошуються.

П'ять країн ЄС мають намір продовжити заборону імпорту зерна з України

Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за продовження заборони ЄС на імпорт українського зерна в ці країни до кінця року.

Атака дронів на Крим

Минулої ночі російські окупанти заявили про чергову "атаку дронів" на Крим. При цьому в окупованому Севастополі, Сімферополі та у районі мисів Меганом та Тарханкут пролунали вибухи. Перед цим зрадники стверджували, що у Козачій бухті нібито проходять військові навчання.

Згодом у Міноборони РФ заявили, що окупанти нібито виявили 42 безпілотники. Загарбники стверджували, що 9 дронів збили, а 33 нейтралізували засобами РЕБ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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