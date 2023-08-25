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Голова ДСНС звільнений: уряд ухвалив рішення

Київ, П'ятниця 25 серпня 2023 12:31
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Голова ДСНС звільнений: уряд ухвалив рішення Фото: Сергій Крук (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Крука звільняють з посади. Уряд ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в Telegram.

Як зазначив Клименко, виконання обов’язків голови ДСНС покладено на заступника керівника служби Володимира Демчука.

"Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення", - додав міністр.

Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі.

Що цьому передувало

Варто зазначити, що перевірки у ДСНС проходили у рамках справи про авіакатастрофу в Броварах. У січні 2023 року у житловому кварталі Броварів впав гелікоптер ДСНС, на борту якого було керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Внаслідок аварії загинуло 14 людей - міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, всі члени екіпажу гелікоптера та жителі Броварів, серед яких дитина.

У серпні ДБР оголосило підозри п'ятьом посадовцям ДСНС у справі про авіакатастрофу. Слідство вважає, що службова недбалість призвела до падіння гелікоптера.

Всі деталі справи, а також те, що відомо про перебіг розслідування - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство внутрішніх справ України Бровари ДСНС Авиакатастрофа
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