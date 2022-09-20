Звільнення Білогорівки та бої на підступах до Лимана: оновлена карта війни

На Сватівському напрямку точаться бої на підступах до Лимана. Ярова звільнена.

За даними карти, фронт вирівнюється у цьому місці. За Студенком та Сосновим немає підтверджень, швидше за все, ці села звільнені також.

На Бахмутському напрямі Білогорівку звільнено, це стверджують ворожі ресурси, які вказують на неї і Яковлівку, а також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На Авдіївському та Запорізькому напрямках поки що без змін.

На Херсонському напрямку повідомляється про бої на певних ділянках фронту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, згідно з даними карти Deepstatemap, українські військові 18 вересня просунулися у бік Лисичанська Луганської області.

Також ми писали, що, за словами Гайдая, 17 вересня, українська авіація вдарила по 13 районах зосередження живої сили та техніки росіян у Луганській області.

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