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Звільнення Білогорівки та бої на підступах до Лимана: оновлена карта війни

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Вівторок 20 вересня 2022 01:18
Звільнення Білогорівки та бої на підступах до Лимана: оновлена карта війни Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Оновлено мапу бойових дій в Україні на 19 вересня. ЗСУ звільнили Білогорівку біля Лисичанська на Луганщині, тривають важкі бої на підступах до Лимана. На Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Deepstatemap .

На Сватівському напрямку точаться бої на підступах до Лимана. Ярова звільнена.

Звільнення Білогорівки та бої на підступах до Лимана: оновлена карта війни

За даними карти, фронт вирівнюється у цьому місці. За Студенком та Сосновим немає підтверджень, швидше за все, ці села звільнені також.

Звільнення Білогорівки та бої на підступах до Лимана: оновлена карта війни

На Бахмутському напрямі Білогорівку звільнено, це стверджують ворожі ресурси, які вказують на неї і Яковлівку, а також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Звільнення Білогорівки та бої на підступах до Лимана: оновлена карта війни

На Авдіївському та Запорізькому напрямках поки що без змін.

Звільнення Білогорівки та бої на підступах до Лимана: оновлена карта війни

На Херсонському напрямку повідомляється про бої на певних ділянках фронту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, згідно з даними карти Deepstatemap, українські військові 18 вересня просунулися у бік Лисичанська Луганської області.

Також ми писали, що, за словами Гайдая, 17 вересня, українська авіація вдарила по 13 районах зосередження живої сили та техніки росіян у Луганській області.

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