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Звільнення Андріївки: ЗСУ показали, як пропонували окупантам здатися за допомогою дрона

П'ятниця 15 вересня 2023 17:30
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Звільнення Андріївки: ЗСУ показали, як пропонували окупантам здатися за допомогою дрона Ілюстративне фото: ЗСУ показали, як пропонували окупантам в Андріївці здатися за допомогою дрона (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові під час деокупації Андріївки використали дрон з гучномовцем для того, щоб запропонувати російським солдатам здатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на третю окрему штурмову бригаду ЗСУ у Telegram.

За словами військових, після знищення командирів 72 бригади росіян залишки окупантів все ще ховалися у селі.

Знаючи про це, бійці третьої штурмової підняли в небо безпілотник із гучномовцем і командир 2-го штурмового батальйону оголосив ультиматум ворогові: полон чи смерть.

"В результаті бойової операції частина окупантів здалася", - йдеться у повідомленні бригади.

Деокупація Андріївки

Нагадаємо, вчора, 14 вересня, заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що українські військові звільнили від росіян село Андріївка Бахмутського району.

Цю інформацію одразу ж спростували у третій штурмовій бригаді. Там уточнили, що у районі населеного пункту тривають бої.

Але вже сьогодні військові цього підрозділу підтвердили, що Андріївку було деокуповано.

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