Звільнений тренер забрав останню нагороду сезону УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Нападник "поліських вовків" Луїфер Ернандес – футболіст місяця в чемпіонаті України. Він оформив два м'ячі в чотирьох поєдинках.

Форвард розписався у воротах харківського "Металіста 1925" і донецького "Шахтаря" Обидва матчі завершилися перемогами житомирян. Луїфер у голосуванні вболівальників набрав 34,4% голосів. Він на чотири пункти випередив нападника закарпатського "Миная" Артура Ременяка (3 голи).

Натомість найкращим тренером травня став керманич "Полісся" Сергій Шищенко. Під керівництвом українця житомиряни здобули три перемоги, зокрема і над донецьким "Шахтарем" (2:0), та один поєдинок звели внічию. "Поліські вовки" фінішували п'ятими та завоювали путівку до Ліги конференцій.

Нагорода не врятувала Шищенка від звільнення. У новому сезоні "Полісся" тренуватиме Імад Ашур. Колишній керманич житомирян наразі з новим місцем роботи не визначився.