На звільненій території Луганської області затримали двох колаборантів, - Гайдай

"У деокупованому Невському СБУ виявили двох колаборантів", - заявив Гайдай.

За його словами, в ході стабілізаційних заходів у звільненому селищі Невському працівники Служби безпеки України виявили двох місцевих мешканців, які співпрацювали з окупантами.

Гайдай додав, що вони допомагали в організації "референдуму".

"Затримано. Далі все за Законом. Ми не повторимо 2014-го, кожен відповість за зраду", - додав очільник області.