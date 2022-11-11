На освобожденной территории Луганской области задержаны два коллаборанта, - Гайдай
В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном поселке Невское (Луганская область) были обнаружены два человека, которые помогали российским оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"В деоккупированном Невском СБУ обнаружили двух коллаборантов", - заявил Гайдай.
По его словам, в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном поселке Невском работники Службы безопасности Украины обнаружили двух местных жителей, сотрудничавших с оккупантами.
Гайдай добавил, что они помогали в организации "референдума".
"Задержаны. Дальше все по Закону. Мы не повторим в 2014-м, каждый ответит за измену", - добавил глава области.
Напомним, что ранее правоохранители задержали в освобожденных населенных пунктах Луганской области двух приспешников оккупантов. Силовики показали видео спецоперации.
Месяц назад глава Луганской области Сергей Гайдай заявил об освобождении села Стельмаховка. Украинские воины сделали фотографию на фоне здания сельского совета.
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