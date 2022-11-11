На освобожденной территории Луганской области задержаны два коллаборанта, - Гайдай

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном поселке Невское (Луганская область) были обнаружены два человека, которые помогали российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В деоккупированном Невском СБУ обнаружили двух коллаборантов", - заявил Гайдай.

По его словам, в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном поселке Невском работники Службы безопасности Украины обнаружили двух местных жителей, сотрудничавших с оккупантами.

Гайдай добавил, что они помогали в организации "референдума".

"Задержаны. Дальше все по Закону. Мы не повторим в 2014-м, каждый ответит за измену", - добавил глава области.