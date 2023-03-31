На звільненій території Херсонської області знову працюватиме лінія 104

"З 1 квітня можна телефонувати за номером 104, щоб повідомити про аварійну ситуацію в газовій мережі", - повідомили в ОВА.

Проте в адміністрації наголосили, що наразі лінія працює лише для дзвінків зі стаціонарних телефонів.

"Прийом дзвінків з мобільних телефонів відновлять пізніше", - додали вони.

Нагадаємо, сьогодні мешканці Херсонської області повідомили, що їм телефонують особи нібито із Міжнародної організації з міграції, та просять озвучити секретні дані від картки.

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