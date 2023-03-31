Українців попередили про шахраїв: телефонують під виглядом міжнародної організації

Сьогодні, 31 березня, мешканці Херсонської області повідомили, що їм телефонують особи нібито із Міжнародної організації з міграції, та просять озвучити секретні дані від картки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОДА .

Під час розмови шахраї просять озвучити тризначне число на звороті банківської картки або код ЄДРПОУ чи код із sms-повідомлення, яке вони надсилають на телефон жертви.

"Ні в якому разі не робіть цього! Міжнародна організація з міграції

не запитує номер CVV, тризначне число на звороті банківської картки, або код ЄДРПОУ", - наголосили в ОВА.

Зазначимо, що для виконання переказу МОМ запитує лише номер банківської картки, а саме 16 цифр та номер рахунку IBAN.

Якщо вас просять повідомити код CVV – це шахраї, котрі намагаються зняти кошти з вашої банківської картки.

Нагадаємо, про які заходи безпеки треба знати, щоб не втратити заощадження на рахунках можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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