На освобожденной территории Херсонской области снова будет работать линия 104

"С 1 апреля можно звонить по номеру 104, чтобы сообщить об аварийной ситуации в газовой сети", – сообщили в ОВА.

Однако в администрации подчеркнули, что в настоящее время линия работает только для звонков со стационарных телефонов.

"Прием звонков с мобильных телефонов возобновят позже", - добавили они.

Напомним, сегодня жители Херсонской области сообщили, что им звонят лица якобы из Международной организации по миграции, и просят озвучить секретные данные от карты.

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