У звільненій Снігурівці цивільний підірвався на міні

За його словами, російські окупанти залишили вибуховий пристрій у підвалі багатоповерхівки.

"Знову маємо черговий нещасний випадок! В м. Снігурівка на вул. 30 років Перемоги цивільна особа підірвалася на міні, зараз знаходиться в реанімації", - зазначив Кухта.

Він закликав жителів звільнених від окупантів територій бути обачними. Роботи з розмінування деокупованих територій досі не завершилися.

Фото: у Снігурівці людина підірвалася на міні (t.me/Snihyrivkachannel)