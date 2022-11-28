В освобожденной Снигиревке гражданский подорвался на мине

По его словам, российские оккупанты оставили взрывное устройство в подвале многоэтажки.

"Снова имеем очередной несчастный случай! В г. Снигиревка на ул. 30 лет Победы гражданское лицо взорвалось на мине, сейчас находится в реанимации", - отметил Кухта.

Он призвал жителей освобожденных от оккупантов территорий быть осмотрительными. Работы по разминированию деоккупированных территорий до сих пор не завершились.

Фото: в Снигиревке человек подорвался на мине (t.me/Snihyrivkachannel)