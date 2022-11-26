UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У звільненій Макіївці не залишилось цілих будинків, а люди живуть у підвалах, - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

У звільненій Макіївці (Луганська область) не залишилось жодного вцілілого будинку. Там зараз залишаються понад 30 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Вони постійно живуть у підвалах. Тому що село постійно обстрілюється", - заявив Гайдай.

За його словами, людей евакуюють у більш безпечні регіони України, де забезпечують людей житлом, продуктами харчування та медичною допомогою.

"Для людей така критична мотивація - це коли вони виходять з погреба та бачать зруйнований будинок. Саме тоді вони погоджуються виїжджати", - пояснив очільник області.

У Невському, за інформацією Гайдая, залишаються 150 людей. Це село також перебуває під обстрілами окупантів.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай припускає, що ЗСУ зможуть дати "позитивні новини" з Луганського напряму, коли почнуться морози.

У четвер, 24 листопада, на окупованій частині Луганської області підірвали будинок з колаборантами.

Деокуповані населені пункти Невське та Макіївка (Луганська область) серйозно постраждали внаслідок бойових дій. В цих селах пошкоджено майже кожний приватний будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськВійна в Україні