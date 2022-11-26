В освобожденной Макеевке не осталось целых домов, а люди живут в подвалах, - Гайдай
В освобожденной Макеевке (Луганская область) не осталось ни одного уцелевшего дома. Там сейчас остаются более 30 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Они постоянно живут в подвалах. Потому что село постоянно обстреливается", - заявил Гайдай.
По его словам, людей эвакуируют в более безопасные регионы Украины, где снабжают людей жильем, продуктами питания и медицинской помощью.
"Для людей такая критическая мотивация - это когда они выходят из погреба и видят разрушенный дом. Именно тогда они соглашаются уезжать", - пояснил глава области.
В Невском, по информации Гайдая, остаются 150 человек. Это село также находится под обстрелами оккупантов.
Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предполагает, что ВСУ смогут дать "положительные новости" из Луганского направления, когда начнутся морозы.
В четверг, 24 ноября, на оккупированной части Луганской области взорвали дом с коллаборантами.
Деоккупированные населенные пункты Невское и Макеевка (Луганская область) серьезно пострадали в результате боевых действий. В этих селах поврежден почти каждый частный дом.
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