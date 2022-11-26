В освобожденной Макеевке не осталось целых домов, а люди живут в подвалах, - Гайдай

В освобожденной Макеевке (Луганская область) не осталось ни одного уцелевшего дома. Там сейчас остаются более 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Они постоянно живут в подвалах. Потому что село постоянно обстреливается", - заявил Гайдай.

По его словам, людей эвакуируют в более безопасные регионы Украины, где снабжают людей жильем, продуктами питания и медицинской помощью.

"Для людей такая критическая мотивация - это когда они выходят из погреба и видят разрушенный дом. Именно тогда они соглашаются уезжать", - пояснил глава области.

В Невском, по информации Гайдая, остаются 150 человек. Это село также находится под обстрелами оккупантов.