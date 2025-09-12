Звільнений Лукашенком політв'язень зник після відмови залишати Білорусь

Раніше радник Світлани Тихановської Денис Кучинський розповів, що Статкевич, коли його вивозили до Литви, "практично вибив двері, вилетів з автобуса і побіг на територію Білорусі".

Кілька годин він перебував біля кордону на білоруській стороні, що зафіксували камери спостереження. Дружина, американські дипломати та кілька супроводжуючих намагалися переконати його покинути країну, проте спроби виявилися безуспішними. Литовська сторона підтвердила, що Статкевич не перетнув кордон.

Водночас 11 вересня пропагандистські білоруські телеграм-канали заявляли, що Статкевич нібито перейшов кордон із Литвою, але вже наступного ранку почали писати про його "зникнення".

Один із нещодавно звільнених політв'язнів, активіст "Народної громади" Сергій Спариш, розповів, що бачив Статкевича 11 вересня у в'язниці КДБ, де він перебував у "відмінному моральному стані".

Водночас Спариш висловив серйозну стурбованість станом його здоров'я і закликав політиків, включно з президентом США Дональдом Трампом, домагатися для Статкевича можливості нормально жити в Білорусі та спілкуватися з рідними і соратниками. За словами Спариша, Статкевич впевнений, що справжній лідер Білорусі не може жити за межами країни.

Відомо, що Статкевич страждає на серцеві захворювання, хронічний бронхіт, кілька разів хворів на COVID-19 і переніс пневмонію у в'язниці. В одиночній камері він провів понад 2,5 року.