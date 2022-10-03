У звільненій Харківській області знайшли ще одну катівню окупантів (відео)

За даними правоохоронців, коли російські військовослужбовці зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та самі поселилися там.

"Поліцейські виявили в погребі ще одну катівню, де в нелюдських умовах утримували місцевих. Людей залякували, били та знущалися", - йдеться в повідомленні.

Тікаючи з села, по собі російські окупанти залишили розграбовані будинки, бруд та нечистоти. А в будинках, в яких жили, - "розтяжки" на дверях.