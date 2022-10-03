В освобожденной Харьковской области нашли еще одну пыточную оккупантов (видео)

По данным правоохранителей, когда российские военнослужащие вошли в село, они выгнали местных из их домов и сами поселились там.

"Полицейские обнаружили в погребе еще одну пыточную, где в нечеловечных условиях содержали местных. Людей запугивали, избивали и издевались", - говорится в сообщении.

Убегая из села, российские оккупанты оставили разграбленные дома, грязь и нечистоты. А в домах, в которых жили, - "растяжки" на дверях.