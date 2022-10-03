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В освобожденной Харьковской области нашли еще одну пыточную оккупантов (видео)

Фото: полицейские обнаружили еще одну пыточную оккупантов в Песках-Радьковских (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Полицейские обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов. Она находилась в селе Пески-Радьковские, в освобожденной Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

По данным правоохранителей, когда российские военнослужащие вошли в село, они выгнали местных из их домов и сами поселились там.

"Полицейские обнаружили в погребе еще одну пыточную, где в нечеловечных условиях содержали местных. Людей запугивали, избивали и издевались", - говорится в сообщении.

Убегая из села, российские оккупанты оставили разграбленные дома, грязь и нечистоты. А в домах, в которых жили, - "растяжки" на дверях.

Как сообщалось, оккупанты и коллаборанты покинули Боровскую общину в Харьковской области в конце сентября. Уже 27 сентября ВСУ взяли под свой контроль село Пески-Радьковские.

Напомним, в Харьковской области правоохранители обнаружили по меньшей мере 10 пыточных оккупантов.

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