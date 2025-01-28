Звільнений голова Наглядової ради АОЗ оцінив претензії до Безрукової

"Ми їх проаналізували (закиди Устінової до Безрукової, – ред.). Більшість претензій – дивна мішанина розрізнених фактів, склеєних спекулятивною логікою і роздутими висновками. Саме тому ми і пропонували провести професійний і незалежний аудит, до якого була б довіра всіх сторін. Ми прагнули перевести цю дискусію в технократичну, а не політичну площину", – зауважив Юрій Джигир.

Зауважимо, що до діяльності Марини Безрукової була низка претензій у Міноборони, про які соратниця міністра Рустема Умєрова, нардепка Олександра Устінова розповіла в інтерв’ю "Главкому". Вона звернула увагу на нібито неефективну роботу Безрукової.

"У цей час на рахунках українського державного підприємства, яке повинно швидко і ефективно закуповувати озброєння (Агенція оборонних закупівель – АОЗ), десятки мільярдів гривень висять по кілька місяців, пропозиції від торговців озброєнням десь «губляться», а закупівлі відбуваються через треті-четверті руки – прокладок, кожна з яких заробляє на війні власний відсоток. І питання до АОЗ не в тому, чи ефективні вони (спойлер – ні), а в тому – чи агенція свідомо саботує швидкі закупівлі за нижчими цінами, чи просто через профнепридатність", – йдеться у колонці Устінової.

Окрім того, безпосередньо на адресу Безрукової прозвучала претензія, що деякі комерційні пропозиції "зливаються" конкурентам, що ускладнює закупівлі за вигіднішими цінами та швидше.

Нагадаємо, що 22 січня Наглядова рада АОЗ погодила продовження контракту з діючої керівницею АОЗ Мариною Безруковою, але Міністерство оборони не погодило новий контракт. 24 січня голова міністерства Рустем Умєров звинуватив керівництво АОЗ у політичних іграх, "зливах" контрактів та інформації, піар-бездіяльності та невиконанні КРІ. Як наслідок міністр ухвалив рішення відсторонити заступника міністра Дмитра Кліменкова та не продовжувати контракт з Мариною Безруковою.