Уволенный глава Наблюдательного совета АОЗ оценил претензии к Безруковой

"Мы их проанализировали (упреки Устиновой к Безруковой, - ред.). Большинство претензий - странная мешанина разрозненных фактов, склеенных спекулятивной логикой и раздутыми выводами. Именно поэтому мы и предлагали провести профессиональный и независимый аудит, к которому было бы доверие всех сторон. Мы стремились перевести эту дискуссию в технократическую, а не политическую плоскость", - отметил Юрий Джигир.

Заметим, что к деятельности Марины Безруковой был ряд претензий в Минобороны, о которых соратница министра Рустема Умерова, нардеп Александра Устинова рассказала в интервью "Главкому". Она обратила внимание на якобы неэффективную работу Безруковой.

"В это время на счетах украинского государственного предприятия, которое должно быстро и эффективно закупать вооружение (Агентство оборонных закупок - АОЗ), десятки миллиардов гривен висят по несколько месяцев, предложения от торговцев вооружением где-то "теряются", а закупки происходят через третьи-четвертые руки - прокладок, каждая из которых зарабатывает на войне собственный процент. И вопрос к АОЗ не в том, эффективны ли они (спойлер - нет), а в том - агентство сознательно саботирует быстрые закупки по более низким ценам, или просто из-за профнепригодности", - говорится в колонке Устиновой.

Кроме того, непосредственно в адрес Безруковой прозвучала претензия, что некоторые коммерческие предложения "сливаются" конкурентам, что затрудняет закупки по более выгодным ценам и быстрее.

Напомним, что 22 января Наблюдательный совет АОЗ согласовал продление контракта с действующей руководительницей АОЗ Мариной Безруковой, но Министерство обороны не согласовало новый контракт. 24 января глава министерства Рустем Умеров обвинил руководство АОЗ в политических играх, "сливах" контрактов и информации, пиар-бездействии и невыполнении КРІ. В результате министр принял решение отстранить заместителя министра Дмитрия Клименкова и не продлевать контракт с Мариной Безруковой.