Звільненим із полону готують тривалу допомогу: що хочуть змінити в Україні

Чому хочуть змінити систему

Протягом 2022-2026 років із російського полону звільнили 9 996 громадян України. Багато з них перебували в неволі роками, а наслідки ізоляції, катувань і пережитої травми можуть проявлятися не одразу, а через місяці або навіть роки після повернення.

Водночас нині державна допомога зазвичай триває кілька місяців. Вона завершується після виписки зі стаціонару або закінчення первинних реінтеграційних заходів.

Щоб змінити цей підхід, представники Мінветеранів, Мінсоцполітики, Верховної Ради, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Центру психічного здоров’я та реабілітації ветеранів "Лісова Поляна" розробили модель тривалого супроводу та вже презентували пілотну модель "Допомога без перерви".

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Яку допомогу пропонують

Модель передбачає комплексну підтримку звільнених із полону та їхніх родин. Медичні, психологічні й соціальні послуги надаватимуть узгоджено, за участю мультидисциплінарної команди.

До неї входитимуть психіатри, психотерапевти, реабілітологи, сімейні психотерапевти, соціальні працівники та кейс-менеджери. Допомогу можна буде отримувати очно або онлайн.

Окрему увагу приділятимуть родинам звільнених із полону. Їхні близькі також проходять складний процес адаптації, тому підтримку для них планують включити до загальної програми відновлення.

Ще один принцип моделі - доступність допомоги за місцем проживання, щоб людина могла отримувати необхідні послуги якомога ближче до дому.

Як перевірятимуть нову модель

Пілотний проєкт "Допомога без перерви" вже розпочали в Одеській філії Центру "Лісова Поляна". Він триватиме дев’ять місяців.

Участь у ньому візьмуть 20 українців, звільнених із полону, понад 30 членів їхніх родин і більш як 20 фахівців Центру.

На основі результатів пілоту планують підготувати новий державний порядок надання безперервної допомоги. Робота має завершитися підготовкою спільної постанови Кабінету Міністрів України.