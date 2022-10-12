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На звільнених територіях Донецької області ексгумували понад 120 тіл

Фото: На звільнених територіях Донецької області ексгумували понад 120 тіл (dn.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

На деокупованих територіях Донецької області вдалося ексгумувати понад 120 тіл, з яких 64 є цивільними особами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області.

"Тривають розкопки на місцях масового поховання в Лимані. За тиждень кропіткої роботи поліцейські вилучили тіла 56 людей. Вживаються заходи щодо ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліцейських, у звільнених населених пунктах було виявлено 35 місць поховань, з яких 3 були масовими. Одне з таких у Святогірську, де було захоронено 7 осіб, а інші на кладовищі в Лимані.

"У братській могилі поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на другій локації покояться більше сотні цивільних. Людей ховали цілими родинами", - додали правоохоронці.

Поліцейські повідомляють, що робота на цвинтарі триває безперервно, попри дощову погоду. В Лимані вилучено тіла 22 цивільних мешканців і 34 військових. Правоохоронцям вдається встановити ознаки як природної смерті, так і насильницьких дій.

"Загалом на деокупованих територіях виявлено понад 120 тіл, з них 64 цивільних мешканці. Серед загиблих цивільних - 32 чоловіки, 29 жінок, стать ще трьох осіб не встановлено", - додали наостанок.

Нагадаємо, що у звільненому Лимані Донецької області виявили більше 200 одиночних могил, а також братське поховання. Спеціалісти вже почали роботи з перезахоронення жертв окупації.

Як повідомлялося, у Лімані та Святогірську Донецької області розпочали ексгумацію та перепоховання загиблих під час окупації.

Як писало РБК-Україна, масове поховання було знайдено і в Ізюмі Харківської області. Ексгумовано 447 тел. Більшість із них - жінки - 215 та 5 дітей.

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