На освобожденных территориях Донецкой области эксгумировали более 120 тел

"Продолжаются раскопки на местах массового захоронения в Лимане. За неделю кропотливой работы полицейские изъяли тела 56 человек. Принимаются меры по идентификации погибших и установлению причин их смерти", - говорится в сообщении.

По информации полицейских, в освобожденных населенных пунктах было обнаружено 35 мест захоронений, из которых 3 были массовыми. Один из таких в Святогорске, где было захоронено 7 человек, а другие на кладбище в Лимане.

"В братской могиле похоронены несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на второй локации покоятся более сотни гражданских. Людей хоронили целыми семьями", - добавили правоохранители.

Полицейские сообщают, что работа на кладбище продолжается непрерывно, несмотря на дождливую погоду. В Лимане изъяты тела 22 гражданских жителей и 34 военных. Правоохранителям удается установить признаки как природной смерти, так и насильственных действий.

"В общей сложности на деоккупированных территориях обнаружено более 120 тел, из них 64 гражданских жителя. Среди погибших гражданских - 32 мужчины, 29 женщин, пол еще трех человек не установлен", - добавили напоследок.