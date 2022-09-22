Звільнених з російського полону захисників "Азовсталі" обстежать у медзакладах

Українських військових, яких повернули додому з російського полону, розподіляють до лікарень для надання їм первинної медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію родин захисників "Азовсталі" .

"Наразі обміняні військовослужбовці розподіляються по медичних закладах України, де вони отримуватимуть первинну медичну допомогу", - мовиться у заяві.

Сім'ї воїнів звернулися з проханням на не турбувати героїв та дати їм час для адаптації.

"Зараз в пріоритеті - відновити здоров‘я військових після полону, забезпечити необхідною психологічною допомогою, та дати їм можливість насолодитися спілкуванням з родинами", - зазначили рідні оборонців "Азовсталі".

Вони також додали, що продовжують свою діяльність у напрямку звільнення з полону всіх захисників.

"Сьогодні ми стали ще на крок ближчими до нашої мети, та допоки не будуть звільнені всі герої - ми не спиняємося ні на хвилину", - підсумували в Асоціації.