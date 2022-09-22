Звільнених з російського полону захисників "Азовсталі" обстежать у медзакладах
Українських військових, яких повернули додому з російського полону, розподіляють до лікарень для надання їм первинної медичної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію родин захисників "Азовсталі".
"Наразі обміняні військовослужбовці розподіляються по медичних закладах України, де вони отримуватимуть первинну медичну допомогу", - мовиться у заяві.
Сім'ї воїнів звернулися з проханням на не турбувати героїв та дати їм час для адаптації.
"Зараз в пріоритеті - відновити здоров‘я військових після полону, забезпечити необхідною психологічною допомогою, та дати їм можливість насолодитися спілкуванням з родинами", - зазначили рідні оборонців "Азовсталі".
Вони також додали, що продовжують свою діяльність у напрямку звільнення з полону всіх захисників.
"Сьогодні ми стали ще на крок ближчими до нашої мети, та допоки не будуть звільнені всі герої - ми не спиняємося ні на хвилину", - підсумували в Асоціації.
Нагадаємо, у рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших військових, з яких 108 - бійці "Азову".
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