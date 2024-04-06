Звільнені з полону українці можуть отримати 100 тисяч гривень: як подати заявку

Фото: звільнені з полону українці можуть отримати 100 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці, які були звільнені з російського полону чи незаконного утримання, можуть отримати допомогу від держави. Йдеться про виплату у 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.