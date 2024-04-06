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Освобожденные из плена украинцы могут получить 100 тысяч гривен: как подать заявку

Украина, Суббота 06 апреля 2024 14:30
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Освобожденные из плена украинцы могут получить 100 тысяч гривен: как подать заявку Фото: освобожденные из плена украинцы могут получить 100 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы, освобожденные из российского плена или незаконного удержания, могут получить помощь от государства. Речь идет о выплате в 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Как отмечается, в любое время с момента освобождения из незаконного плена человек может подать заявление на единоразовую денежную помощь. Размер выплаты составляет 100 тысяч гривен.

Получить пособие можно вне зависимости от ежегодной денежной поддержки.

Для получения выплаты требуется:

  • заполнить заявление и обязательно указать вид помощи "одноразовая денежная помощь". Образец заявления можно найти по ссылке;
  • добавить подтверждение факта задержания от Комиссии по установлению факта лишения свободы;
  • добавить справку с реквизитами лицевого банковского счета.

Отправить заявление можно по адресам:

  • Чоколовский бульвар, 13, город Киев, 03186, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • на электронный ящик info-gr@minre.gov.ua.

Напомним, ранее правительство упростило процедуру подачи заявки для выплаты семьям погибших военнослужащих. Это ускорит функцию.

Также РБК-Украина рассказывало, как военные могут получить материальную помощь от государства.

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