Освобожденные из плена украинцы могут получить 100 тысяч гривен: как подать заявку

Фото: освобожденные из плена украинцы могут получить 100 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы, освобожденные из российского плена или незаконного удержания, могут получить помощь от государства. Речь идет о выплате в 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.