Звільнена територія більша за Житомир. З'явилися деталі наступу ЗСУ на Донеччині

Військова операція "Вівальді" щодо звільнення Донецької області вже має перші результати. Зокрема, українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Третього армійського корпусу у Telegram.
Від окупантів зачищено:
"Загалом 75 квадратних кілометрів території, деокупували Середнє. Це ще 10 квадратних кілометрів. Разом це більше, ніж площа Житомира і майже як Чернігів", - зазначили військові.
У зоні відповідальності Третього армійського корпусу основною тактикою противника були "флаговтики", кажуть в угрупованні.
"Малі групи окупантів, які ховалися в сірій зоні, перевдягалися в цивільних, наводили удари по наших позиціях і мали забезпечувати повільне просування противника", - йдеться у зведенні.
Для протидії їм було створено об'єднаний штаб на тактичному рівні.
Корпус також перерізав логістику армії РФ.
"Настільки ефективно, що противник був змушений виносити критично важливі ланки постачання все далі в тил, рятуючись від наших ударів", - кажуть військові.
Росія втратила під час першого сезону операції "Вівальді":
"Якщо звести весь цей брухт в одне місце, вийде пагорб заввишки з п'ятиповерхівку - рукотворна висота, яку противник насипав собі сам", - кажуть у Третьому корпусі.
Водночас корпус продовжує утримувати оборону у своїй смузі відповідальності. Траса "Харків - Слов'янськ" залишається під контролем ЗСУ.
Раніше РБК-Україна писало, що Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донецької області. Відомо про зачистку кількох населених пунктів.
Також повідомлялося, що 13 вересня бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко очолив угруповання військ "Азов", яке буде діяти у Донецькій області.