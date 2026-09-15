Освобожденная территория больше Житомира. Появились детали наступления ВСУ на Донетчине

Военная операция "Вивальди" по освобождению Донецкой области уже имеет первые результаты. В частности, украинские воины ликвидировали замаскированного противника и создали плацдарм для дальнейшего наступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Третьего армейского корпуса в Telegram.
От оккупантов зачищены:
"В общей сложности 75 квадратных километров территории, деоккупировали Среднее. Это еще 10 квадратных километров. Итого это больше, чем площадь Житомира и почти как Чернигов", - отметили военные.
В зоне ответственности Третьего армейского корпуса основной тактикой противника являлись "флаговтыки", говорят в группировке.
"Малые группы оккупантов, которые скрывались в серой зоне, переодевались в гражданских, наводили удары по нашим позициям и должны были обеспечивать медленное продвижение противника", - говорится в сводке.
Для противодействия им был создан объединенный штаб на тактическом уровне.
Корпус также перерезал логистику армии РФ.
"Настолько эффективно, что противник был вынужден выносить критически важные звенья поставок все дальше в тыл, спасаясь от наших ударов", - говорят военные.
Россия потеряла во время первого сезона операции "Вивальди":
"Если собрать весь этот лом в одно место, получится холм высотой с пятиэтажку - рукотворная высота, которую противник насыпал себе сам", - говорят в Третьем корпусе.
В то же время корпус продолжает удерживать оборону в своей полосе ответственности. Трасса "Харьков - Славянск" остается под контролем ВСУ.
Ранее РБК-Украина писало, что Третий армейский корпус приступил к наступательной операции "Вивальди" на севере Донецкой области. Известно о зачистке нескольких населённых пунктов.
Также сообщалось, что 13 сентября бригадный генерал Денис "Редис" Прокопенко возглавил группировку войск "Азов", которая будет действовать в Донецкой области.