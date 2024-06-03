Звільнена з полону слідча Мар'яна Чечелюк вперше за два роки побачила маму: щемливе відео до сліз

31 травня з російського полону повернулася слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Дівчина пробула в полоні 25 місяців. Нещодавно вона вперше побачила маму з два роки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео у TikTok Мар'яни Чечелюк.
Мар'яна Чечелюк опублікувала відео, на якому йде на зустріч до мами. Жінка чекає на свою доньку з квітами та подарунками. Мар'яна обіймає свою маму зі сльозами на очах.
Коли вони зайшли в приміщення, дівчина відразу каже, що кімната схожа на ту, яка була в російській в'язниці. Проте наголошує, що умови, звісно, значно кращі.
Мар'яна також показала синці на ногах як доказ того, що над жінками також знущаються в російському полоні.
Синці на ногах Мар'яни Чечелюк (фото: instagram.com/tvoya.yaa)
У коментарях під відео користувачі вітають Мар'яну з поверненням:
Мар'яна Чечелюк зустрілася з мамою після двох років полону (фото: instagram.com/tvoya.yaa)
31 травня Україна та Росія провели обмін військовополоненими. У результаті повернули 71 військовослужбовця та чотирьох цивільних.
Зокрема, з полону визволили 37 представників ЗСУ. Також повернули з полону 21 нацгвардійця. Крім того, додому повертаються семеро оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок.
Цей полон став 52 з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Раніше ми розповідали, як українка побачила сина вперше за два роки після звільнення з полону.