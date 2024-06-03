Освобожденная из плена следователь Марьяна Чечелюк впервые за два года увидела маму: щемящее видео до слез

31 мая из российского плена вернулась следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк. Девушка пробыла в плену 25 месяцев. Недавно она впервые увидела маму два года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео в TikTok Марьяны Чечелюк.
Марьяна Чечелюк опубликовала видео, на котором идет на встречу к маме. Женщина ждет свою дочь с цветами и подарками. Марьяна обнимает свою маму со слезами на глазах.
Когда они вошли в помещение, девушка сразу говорит, что комната похожа на ту, которая была в российской тюрьме. Однако подчеркивает, что условия, конечно, значительно лучше.
Марьяна также показала синяки на ногах как доказательство того, что над женщинами также издеваются в российском плену.
Синяки на ногах Марьяны Чечелюк (фото: instagram.com/tvoya.yaa)
В комментариях под видео пользователи поздравляют Марьяну с возвращением:
Марьяна Чечелюк встретилась с мамой после двух лет плена (фото: instagram.com/tvoya.yaa)
31 мая Украина и Россия совершили обмен военнопленными. В результате вернули 71 военнослужащего и четырех гражданских.
В частности, из плена освободили 37 представителей ВСУ. Также вернули из плена 21 нацгвардейца. Кроме того, домой возвращаются семь защитников-пограничников, шесть терроборонцев и четверо гражданских украинок.
Этот плен стал 52 с начала полномасштабного вторжения РФ.
Ранее мы рассказывали, как украинка увидела сына впервые через два года после освобождения из плена.