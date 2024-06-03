ua en ru
Пн, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Звідси є можливість не повернутися": окупанти закликали росіян не йти на війну проти України (відео)

Україна, Понеділок 03 червня 2024 14:40
UA EN RU
"Звідси є можливість не повернутися": окупанти закликали росіян не йти на війну проти України (відео) Російські полонені звернулися до громадян Росії (скриншот)
Автор: Юлія Гаюк

Російські військовополонені, яких обміняли 31 травня, закликали своїх громадян не їхати на війну в Україну. За їхніми словами, "звідси можна не повернутися".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео на YouTube-каналі омбудсмана України Дмитра Лубінця.

Дмитро Лубінець запитує окупантів, чи були в них якісь проблеми з перебуванням в українському полоні. Усі в автобусі одноголосно відповіли "ні".

Водночас всі окупанти заявили, що не хочуть повертатися знову на війну в Україну. На запитання, чи є що побажати своїм громадянам, один із військовополонених висловив свою думку.

"Побажання: хлопці нехай вдома залишаються, у своїх сім'ях, є можливість не повернутися звідси", - сказав він.

Лубінець наголосив: цим росіянам пощастило залишитися живими та повернутися додому цілими й здоровими.

Обмін полоненими 31 травня

31 травня Україна та Росія провели обмін військовополоненими. У результаті повернули 71 військовослужбовця та чотирьох цивільних.

Зокрема, з полону визволили 37 представників ЗСУ. Також повернули з полону 21 нацгвардійця. Крім того, додому повертаються семеро оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок.

Цей полон став 52 з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше ми показували відео з першої зустрічі Мар'яни Чечелюк з мамою після двох років полону.

Читайте також про українку з "Азовсталі", яка повернулась з російського полону та побачила сина вперше за понад два роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обмін полоненими Дмитро Лубінець
NEWS
Мобілізація машин і не лише. Що можуть забирати в українців для армії під час війни
Мобілізація машин і не лише. Що можуть забирати в українців для армії під час війни
DAILY
Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО