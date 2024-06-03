"Отсюда есть возможность не вернуться": оккупанты призвали россиян не идти на войну против Украины (видео)

Российские военнопленные, которых обменяли 31 мая, призвали своих граждан не ехать на войну в Украину. По их словам, "отсюда можно не вернуться".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео на YouTube -канале омбудсмана Украины Дмитрия Лубинца.

Дмитрий Лубинец спрашивает оккупантов, были ли у них какие-то проблемы с пребыванием в украинском плену. Все в автобусе единогласно ответили "нет".

В то же время все оккупанты заявили, что не хотят возвращаться снова на войну в Украину. На вопрос, есть ли что пожелать своим гражданам, один из военнопленных высказал свое мнение.

"Пожелания: ребята пусть дома остаются, в своих семьях, есть возможность не вернуться отсюда", - сказал он.

Лубинец подчеркнул: этим россиянам повезло остаться живыми и вернуться домой целыми и здоровыми.

Обмен пленными 31 мая

31 мая Украина и Россия провели обмен военнопленными. В результате вернули 71 военнослужащего и четырех гражданских.

В частности, из плена освободили 37 представителей ВСУ. Также вернули из плена 21 нацгвардейца. Кроме того, домой возвращаются семь защитников-пограничников, шесть терроборонцев и четверо гражданских украинок.

Этот плен стал 52 с начала полномасштабного вторжения РФ.