Откуда деньги на индексацию и на сколько вырастет пенсия с 1 марта: разъяснение правительства

Средний размер пенсий украинцев с 1 марта вырастет на 9,6% с 5 790 грн до 6 345 гривен. Деньги на индексацию поступят из солидарной пенсионной системы и из государственного бюджета.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время телемарафона.

"Мы повышаем пенсии для всех украинских пенсионеров. Речь идет о людях, которые получают пенсию по общему пенсионному закону, также о пенсионерах силовых ведомств, о военнослужащих, о лицах с инвалидностью вследствие войны, о лицах, которые получают чернобыльские. Вместе совокупно это более 10 млн пенсионеров. Для всех них мы применяем одинаковые правила для повышения пенсии", - сказала она.

По ожиданиям Минсоцполитики, в результате этого повышения средний размер пенсии вырастет на 9,6% с 5790 грн до 6345 гривен. "Но, конечно, когда Пенсионный фонд проведет уже фактически перерасчет, мы будем видеть реальную цифру, какой она будет. Сейчас это математический прогноз", - пояснила Марчак.

По ее словам, средства на индексацию уже есть в бюджете Пенсионного фонда.

"Нужно понимать, что у нас пенсии выплачиваются из двух источников. Во-первых, основной источник - это средства страховые средства, это единый социальный взнос, который сегодня платят каждое застрахованное лицо. И за счет этих средств у нас выплачиваются все обычные пенсии", - сказала она.

"Кроме того, есть средства государственного бюджета - 239 млрд гривен, которые тратятся на два основных направления, во-первых, это доплата различных дотяжек надбавок для минимальных пенсий. "И вторая половина - это даже немного больше - это выплата оплаты так называемых специальных пенсий", - рассказала заместитель министра.

"Так вот, в рамках индексации повышение будет финансироваться как за счет страховых средств, которые мы все с вами как плательщики взносов платим, так и за счет средств государственного бюджета. Средства предусмотрены, наш прогноз говорит о том, что средств достаточно для финансирования индексации и для страховых средств и для тех пенсий, которые выплачивается за счет средств государственного бюджета", - добавила она.